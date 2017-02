மும்பையை பிரிக்க நினைத்தால் வெட்டிப்புடுவேன்.. பா.ஜ.கவுக்கு ராஜ்தாக்கரே எச்சரிக்கை

மகாராஷ்டிராவில் இருந்து மும்பையை பா.ஜ.க பிரிக்க திட்டமிடுவதாக நவநிர்மான் சேனா கட்சியின் தலைவர் ராஜ்தாக்கரே குற்றம்சாட்டியுள்ளார். மும்பையை யாராவது பிரிக்க நினைத்தால் அவர்களின் கால்களை வெட்டுவேன் என்று

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Raj Thackeray accuses Prime Minister Modi and Amit Shah are planing to add Mumbai in Gujarat. Raj Thackeray has warned If anybodies plan to separate Mumbai from Maharashtra i will cut their legs.