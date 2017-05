ரஜினி ஒரு மராத்தியர்- வீரசிவாஜி படம் வீட்டில் இருக்கிறது.. நிதின் கட்காரி அதிரடி பேச்சு!

தம்மை பச்சைத் தமிழன் என ரஜினி ஒரு பக்கம் பிரகடனம் செய்ய, மத்திய அமைச்சர் நிதின் கட்காரி ரஜினி ஒரு மராத்தியர் என பெருமையுடன் பேசியிருக்கிறார்.

Story first published: Monday, May 22, 2017, 12:39 [IST]

English summary

Union Minister Nitin Gadkari said that BJP is appropriate place for the Super Star Rajinikanth and he is Marathi; When you enter his house, you can see a big photo of Chhatrapati Shivaji Maharaj.