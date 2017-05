20 ஆண்டாக அரசியல் பயிற்சி பெற்றிருக்கிறார் ரஜினி.. அவர்தான் ஊழலை ஓழிப்பார்.. சொல்கிறார் ராஜ்பகதூர்

இருபது ஆண்டாக அரசியல் பயிற்சியை ரஜினிகாந்த் பெற்றிருக்கிறார் என்று அவரது நண்பர் ராஜ்பகதூர் கூறியுள்ளார். ரஜினியால்தான் ஊழலை ஒழிக்க முடியும் என்றும் அவர் கூறியுள்ளார்.

English summary

Actor Rajinikanth has taken political training for 20 years, said his friend Rajbahadur in Bengaluru.