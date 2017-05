நாங்கள் நல்லவங்க, அதனால எங்க கூட வாங்க... ரஜினிக்கு அமித்ஷா மீண்டும் அழைப்பு

தமிழக பாஜகவை வலுப்படுத்த ரஜினிகாந்த் தங்களுடன் கரம் கோர்க்கவேண்டும் என்று அக்கட்சியின் தேசிய தலைவர் அமித்ஷா அழைப்புவிடுத்துள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Actor Rajinikanth Welcome to Join BJP, Inviting by Bjp national president Amit Shah.