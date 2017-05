ராஜீவ் காந்தி நினைவு தினம்: டெல்லி நினைவிடத்தில் பிரணாப், சோனியா அஞ்சலி

ராஜீவ் காந்தியின் 26-ஆவது நினைவு தினத்தையொட்டி டெல்லியில் உள்ள அவரது நினைவு தினமான வீர பூமியில் ஜனாதிபதி பிரணாப் முகர்ஜி, காங்கிரஸ் தலைவர் சோனியா காந்தி உள்ளிட்டோர் அஞ்சலி செலுத்தினர்.

Rajiv Gandhi's 26th memorial day today. Pranab Mukerjee, Sonia Gandhi paid homage in Veer Bhoomi, Delhi.

