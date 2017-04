சிஆர்பிஎப்பின் புதிய டிஜிபி ராஜிவ் ராய் பட்நாகர்..நக்சல்களுக்கு பதிலடி கொடுக்க மத்திய அரசு தீவிரம்

சிஆர்பிஎப் படையின் புதிய தலைவராக ராஜிவ் ராய் பட்நாகர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

English summary

Rajiv Rai Bhatnagar is the new chief of the CRPF.Following the Chhattisgarh attack the government had been criticised for not filling up the post. It was said that in the absence of a DG CRPF, key policy decisions could not be taken as a result of which planning suffered.