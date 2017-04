தென் மாநிலத்தவர்கள் இந்தியர்கள் இல்லையா? லோக்சபாவில் கார்கே கேள்வி.. ராஜ்நாத்சிங் பதில்!

தென் இந்தியாவை சேர்ந்தவர்கள், இந்தியர்களா இல்லையா என்பதை பாஜக தெளிவாக கூற வேண்டும். தருண் விஜய் மீது பாஜக எடுத்த நடவடிக்கை என்ன என்று கூற முடியுமா என மல்லிகார்ஜுன கார்கே கேள்வி எழுப்பினார்.

English summary

Rajnath Singh making statement in Lok Sabha, India is a secular country, discrimination on the basis of cast creed religion and color can’t be tolerated.