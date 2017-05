தேவைப்பட்டால் மீண்டும் சர்ஜிக்கல் ஸ்டிரைக் நடத்துவோம்..பாக்.,கிற்கு எச்சரிக்கை விடுத்த ராஜ்நாத் சிங்

தேவைப்பட்டால், இந்திய ராணுவம் எந்த நேரத்திலும் எல்லை தாண்டி மீண்டும் சர்ஜிக்கல் ஸ்டிரைக் தாக்குதலை நடத்தும் என்று மத்திய அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் கூறியுள்ளார்.

English summary

Union Home Minister Rajnath Singh on Tuesday asked Pakistan to read the message of the 2016 surgical strike.