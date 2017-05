100 பாகிஸ்தான் ராணுவ வீரர்களின் தலைகளை வெட்ட வேண்டும்... பாபா ராம்தேவ் ஆவேசம்!

பாகிஸ்தான் ராணுவம் நம் வீரர் ஒருவரின் தலையைக் சிதைத்தால் நாம் அவர்கள் ராணுவத்தினர் 100 பேரின் தலையைக் வெட்ட வேண்டும் என்று யோகா குரு பாபா ராம்தேவ் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Baba Ramdev calls for 100 heads for each Indian soldiers death