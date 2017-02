ரூ. 2,000 நோட்டை மத்திய அரசு திரும்பப் பெற வேண்டும்.. பாபா ராம்தேவ் திடீர் பல்டி!

இரண்டாயிரம் ரூபாய் நோட்டை அரசு திரும்பப் பெற வேண்டும் என்று யோகா குரு பாபா ராம் தேவ் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

High denomination currency is responsible for political and economic crimes. It is behind the black money, terrorism, Naxalism and also used for luring the voters during the elections, Ramdev said.