2000 ரூபாய் நோட்டு அச்சடிப்பதை நிறுத்தி விடலாமே.. சொல்கிறார் பாபா ராம்தேவ்

2000 ரூபாய் கள்ள நோட்டுகளை அச்சடிப்பதும், அவற்றை பதுக்குவதும் மிகவும் எளிதாகி விடும் வாய்ப்புள்ளது என பாபா ராம் தேவ் கூறியுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Tuesday, January 10, 2017, 20:49 [IST]

English summary

Hailing Prime Minister Narendra Modi for demonetising Rs 1,000 and Rs 500 currency notes, Yoga guru Baba Ramdev today said printing of Rs 2,000 currency notes should also be stopped in future.