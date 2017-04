விரைவில் அயோத்தியில் ராம்லீலா... உ.பி.முதல்வர் யோகி உத்தரவு

சில ஆண்டுகளாக நிறுத்தப்பட்ட ராம்லீலா நிகழ்ச்சி அயோத்தியில் மீண்டும் நடத்தப்படும் என்று உத்தரப்பிரதேச மாநில முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத் அறிவித்துள்ளார்.

English summary

The traditional Ramleela that was stopped in Ayodhya several years ago will make a comeback this Dussehra. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi...