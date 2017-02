பாஜக மாணவர் அமைப்பை எதிர்த்ததால் பலாத்கார மிரட்டல்... கார்கில் மாவீரரின் மகளுக்கு நேர்ந்த கதி

பாஜக மாணவர் அமைப்பை எதிர்த்ததால் தமக்கு பலாத்கார மிரட்டல்கள் வருவதாக டெல்லி மாணவி பகீர் புகார் தெரிவித்துள்ளார்.

Story first published: Monday, February 27, 2017, 9:53 [IST]

English summary

The Delhi University student Gurmehar Kaur alleged to have received rape threats from ABVP.