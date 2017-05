சொந்தக்கட்சி எம்எல்ஏ கொலை: லாலு ஆதரவாளருக்கு ஆயுள் தண்டனை!

சொந்தக்கட்சி எம்எல்ஏவை கொலை செய்த வழக்கில் லாலு பிரசாத்தின் ஆதரவாளருக்கு ஆயுள் தண்டனை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

Senior Rashtriya Janata Dal leader and four-time MP Prabhunath Singh was sentenced to life by a Hazaribagh court, which found him guilty for murder of the then MLA Ashok Singh in 1995