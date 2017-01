கார் விபத்தில் உயிர் தப்பினார் கிரிக்கெட் வீரர் ஜடேஜா !

இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் சுழற்பந்து வீச்சாளர் ஜடேஜா சென்ற கார் விபத்துக்குள்ளானது.

English summary

Indian cricketer Ravindra Jadeja met with an accident in Jamnagar, Gujarat on Saturday while travelling with his wife Reeva Solanki. Jadeja has been rested for the ongoing T20 series with England.