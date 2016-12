டெபாசிட் ஆன பழைய ரூபாய் நோட்டு விவரங்களை ஈமெயிலில் தெரிவியுங்கள்.. வங்கிகளுக்கு ஆர்பிஐ உத்தரவு

பழைய 500, 1,000 ரூபாய் நோட்டுகள் குறித்த விவரங்களை வங்கிகள் இன்று மாலையே இ-மெயில் மூலமாக தெரிவிக்க வேண்டும் என்று ரிசர்வ் வங்கி உத்தரவிட்டுள்ளது.

English summary

the Reserve Bank of India on Friday issued guidelines for banks to furnish details about total deposits made in discarded notes.