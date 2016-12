மோடி சட்டையை மாற்றுவதை போல் ‘ரிசர்வ் வங்கி’ விதிமுறைகளை மாற்றி வருகிறது - ராகுல்காந்தி தாக்கு

மோடி சட்டையை மாற்றுவதை போல் ரிசர்வ் வங்கி தனது விதிமுறைகளை மாற்றுகிறது என ராகுல் காந்தி விமர்சனம் செய்துள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

RBI Changes Rules Like PM Narendra Modi Changes Clothes, says congress vice president rahul gandhi