என்.ஆர்.ஐ-களுக்கு சிறப்பு சலுகை.. மார்ச் 31 வரை பழைய ரூ.500, 1000 நோட்டுகளை மாற்றிக் கொள்ளலாம்

பழைய ரூ.500, ரூ.1000 நோட்டுகளை புதிய நோட்டுக்களாக மாற்றிக் கொள்ள வெளிநாடு வாழ் இந்தியர்களுக்கு மார்ச் 31-ஆம் தேதி வரை வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டது.

English summary

The NRI can change the old currency notes till March 31, says Reserve Bank of India.