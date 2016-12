விதிகளை மீறிய 5 வெளிநாட்டு வங்கிகளுக்கு அபராதம்: ரிசர்வ் வங்கி நடவடிக்கை

வங்கி விதிமுறைகளை மீறியதற்காக 5 வெளிநாட்டு வங்கிகளுக்கு ரிசர்வ் வங்கி அபராதம் விதித்துள்ளது.

English summary

The Reserve Bank of India (RBI) has penalised five foreign banks of America,Bank of Tokyo Mitsubishi,Deutsche Bank,The Royal Bank of Scotland&Standard Chartered Bank.