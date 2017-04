ரிசர்வ் வங்கி 200 ரூபாய் நோட்டை வெளியிடப் போகிறதாமே!

சிறு மதிப்பு நோட்டுக்களான 10, 20, 50, 100 ரூபாய் நோட்டுகளின் எண்ணிக்கை குறைந்த அளவே புழக்கத்தில் உள்ளதால், 200 ரூபாய் நோட்டை அச்சிட ரிசர்வ் வங்கி முடிவு செய்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

Story first published: Tuesday, April 4, 2017, 12:40 [IST]

English summary

Reserve bank of india planned to introduce new 200 rupees notes. From june 2017 onwards, the preparation work will be started.