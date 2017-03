கூடுதல் பாதுகாப்பு அம்சங்களுடன் விரைவில் வருகிறது புதிய 10 ரூபாய் நோட்டுகள்

பாதுகாப்பு அம்சங்களுடன் கூடிய புதிய 10 ரூபாய் நோட்டுகளை அறிமுகம் செய்ய ரிசர்வ் வங்கி முடிவு செய்துள்ளது.

English summary

The Reserve Bank (RBI) will soon issue Rs 10 denomination notes with enhanced security features for circulation.