ஏடிஎம்களில் இனி ரூ10,000 வரை எடுக்கலாம்- ரிசர்வ் வங்கி அனுமதி!

ஏடிஎம்களில் இனி நாளொன்றுக்கு ரூ10,000 வரை எடுக்க ரிசர்வ் வங்கி அனுமதி அளித்துள்ளது. நடப்பு கணக்கில் வாரத்துக்கு ரூ1,00,000 எடுக்கவும் அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

ATM withdrawal limits enhanced from current limit of Rs 4500 to Rs 10,000 per day, per card. Limit on withdrawal from current accounts has been enhanced from current limit of Rs 50,000 per week to Rs 1 lakh per week.