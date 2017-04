தேர்தல் ஆணையத்துக்கு ரூ50 கோடி லஞ்சம்... 3 பிரிவுகளில் தினகரன் மீது கேஸ்- டெல்லி போலீஸ்

தேர்தல் ஆணையத்துக்கு லஞ்சம் கொடுக்க முயற்சித்த தினகரன் மீது 3 பிரிவுகளில் டெல்லி போலீஸ் வழக்கு பதிவு செய்துள்ளது.

Story first published: Monday, April 17, 2017, 14:41 [IST]

Recovrd Approx Rs1.30cr, 2 luxury cars frm alleged middleman S Chandrashekhar; to be produced in TisHazari court today: DCP,Crime branch