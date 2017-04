திருப்பதி வனப்பகுதியில் செம்மரம் கடத்தியதாக திருவண்ணாமலைச் சேர்ந்த இருவர் கைது! - வீடியோ

திருப்பதி வனப்பகுதியில் செம்மரத்தை வெட்டிக் கடத்திய இரண்டு பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். கைது செய்யப்பட்ட கருணாகரன், முருகன் ஆகிய இருவரும் திருவண்ணாமலையைச் சேர்ந்தவர்கள்.

English summary

In Tirupathi forest, above 10 persons indulged in red sanders smuggling. When they escaped seeing police, 2 person caught and arrested.