மாங்காய் மூட்டைக்குள் பதுக்கி செம்மரம் பலே கடத்தல்… போலீசாரின் அதிரடி சோதனையில் பறிமுதல்: வீடியோ

மாங்காய் மூட்டைக்குள் வைத்து செம்மரம் கடத்தப்பட்டது. போலீசாரின் அதிரடி சோதனையில் இது கண்டுபிடிக்கப்பட்டு பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.

Police seized red sanders wood at Aritha colony in Tirupathi.

