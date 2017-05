பெண்கள் பெயரில் சொத்து வாங்கினால் பத்திரப்பதிவு கட்டணம் 1 ரூபாய்...ஜார்கண்ட் முதல்வர் அதிரடி!

பெண்கள் பெயரில் சொத்துக்கள் வாங்கினால் பத்திரப்பதிவு கட்டணம் 1 ரூபாய் மட்டுமே என்று ஜார்கண்ட் மாநில முதல்வர் அதிரடியாக அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளார்.

English summary

Registry on the names of women in just one rupee in jharkhand, The government decided to waive registry charges on property registered in the name of women.