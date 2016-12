தேர்தல் பிரசாரத்தில் இனி பிளாஸ்டிக் கொடிகளை பயன்படுத்த கூடாது: பசுமை தீர்ப்பாயம் உத்தரவு

தேர்தல் பிரசாரத்தின் போது பிளாஸ்டிக் கொடி, பேன்ர்களை பயன்படுத்த தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயம் தடைவிதித்துள்ளது.

English summary

The National Green Tribunal (NGT) has directed the Ministry of Environment and Forests (MoEF) to regulate the use of polyvinyl chloride (PVC) and other forms of plastic in flags and banners by political parties during elections after a plea alleged that it damages the environment.