காவிரியில் 2,000 கன அடிநீர் திறக்க கர்நாடகாவுக்கு உச்சநீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு

காவிரியில் ஜூலை 11 வரை தமிழகத்துக்கு 2,000 கன அடிநீரை திறந்துவிட கர்நாடகாவுக்கு உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

Story first published: Tuesday, March 21, 2017, 16:21 [IST]

English summary

The Supreme Court on Tuesday ordered Karnataka to continue releasing 2,000 cusecs of Cauvery water to Tamil Nadu on a daily basis. The court also posted the matter for final hearing on July 11.