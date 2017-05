அண்ணன்-தம்பி தொழில் போட்டியால் மக்களுக்கு லாபம்.. ஜியோவுக்கு போட்டியாக ரிலையன்ஸ் அசத்தல் ஆஃபர்!

ரிலையன்ஸ் ஜியோ நிறுவனத்துக்கு போட்டியாக ரூ.148-க்கு 70 ஜிபி டேட்டாவை வழங்குவதாக ரிலையன்ஸ் கம்யூனிகேஷன் அறிவித்துள்ளது.

English summary

Reliance Communications’ new plan falls under its Super Value tariff plan and offers 70 GB of 4G data for 70 days at just Rs 148.