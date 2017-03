விளம்பரங்களில் மோடி படம்.. எப்ப போட்டதுக்கு எப்ப மன்னிப்பு கேட்குது பாருங்க இந்த பேடிஎம், ஜியோ !

ரிலையன்ஸ் ஜியோ மற்றும் பேடிஎம் நிறுவனங்கள் பிரதமர் மோடியின் படத்தை தங்களது விளம்பரத்தில் பயன்படுத்தியதற்காக மன்னிப்பு கேட்டுள்ளனர்.

English summary

Reliance Jio and Paytm have tendered apologies for using Prime Minister's photograph in their advertisements without permission, the government said on Friday.