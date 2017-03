இலவசம் மேலும் ஒரு மாதம் தொடரும்..ஜியோ ப்ரைம் திட்டத்தில் சேர கால அவகாசம் நீட்டிக்க வாய்ப்பு!

ரிலையன்ஸ் பிரைம் ஜியோவின் கால அவகாசம் அடுத்த மாதம் வரை நீட்டிக்க வாய்ப்பிருக்கலாம் என்று கூறப்படுகிறது.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Monday, March 27, 2017, 17:59 [IST]

English summary

Reliance Industries-owned Reliance Jio may extend the deadline for its Jio Prime membership registration to April 30 2017.