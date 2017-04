குறைந்த கட்டணத்தில் டி.டி.ஹெச் சேவை.. ஜியோவின் அடுத்த அதிரடி திட்டம்

செல்போன் சேவை, இணையதள சேவை என்று கொடி கட்டி பறந்த ரிலையன்ஸ் ஜியோ நிறுவனம் தற்போது டிடிஎச் சேவையிலும் கால் ஊன்ற திட்டமிட்டிருப்பது தெரியவந்துள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Wednesday, April 5, 2017, 16:22 [IST]

English summary

Reliance Jio is preparing to enter in to the DTH (Direct to Home) service space, with more than 360 channels of which 50 are HD channels.