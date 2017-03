உகாதிக்கு நோ லீவ்... ஏப்ரல் 1 வரை வங்கிகள் விடுமுறையின்றி பணியாற்ற ரிசர்வ் வங்கி உத்தரவு

மார்ச் 25 முதல் ஏப்ரல் 1ஆம் தேதிவரை வங்கிகள் விடுமுறையின்றி பணியாற்றுங்கள் என்று ரிசர்வ் வங்கி அறிவுறுத்தியுள்ளது.

English summary

The Reserve Bank of India has asked all agency banks all public sector banks and some private banks to remain open on all days between March 25 and April 1.