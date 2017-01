காதி காலண்டர், டைரியில் இருந்து காந்தி படத்தை நீக்கவிட்டு மோடி படம்.. வெடிக்கும் புதிய சர்ச்சை!

மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் உள்ள காதி கிராம தொழில்கள் ஆணையத்தின் காலண்டர்கள் மற்றும் டைரிகளில் உள்ள காந்தியின் படம் நீக்கப்பட்டது. அதற்கு பதிலாக மோடியின் படம் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது.

Story first published: Friday, January 13, 2017, 19:23 [IST]

English summary

Khadi workers protested in Mumbai yesterday as they were upset about the fact that Mahatma Gandhi's picture was removing on their calendar.