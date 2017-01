கரகாட்டம்... நாதஸ்வர கச்சேரியுடன் டெல்லியில் அணிவகுத்த தமிழகத்தின் அலங்கார ஊர்தி

குடியரசு தினத்தை முன்னிட்டு டெல்லியில் மாநிலங்களின் பாரம்பரியத்தை பறைசாற்றும அலங்கார ஊர்தி அணிவகுப்பு நடைபெற்றது. இதில் கரகாட்டம் மற்றும் நாதஸ்வர கச்சேரியுடன் தமிழகத்தின் அலங்கார ஊர்தி அணிவகுத்தது.

Story first published: Thursday, January 26, 2017, 12:03 [IST]

English summary

Republic Day parade in New Delhi, the state's heritage held in tableau rally. Karakattam and the State of the concert natasvara rallied in the tableau rally.