நாகா நாய்கறி பிரியர்களிடம் சிக்கி படாதபாடு படும் அமைச்சர் மேனகா காந்தி

வடகிழக்கு மாநிலங்களில் விஸ்வரூபமெடுத்துள்ளது நாய் கடத்தல் தொழில். இதில் பிராணிகள் நலனுக்காக போராடும் மத்திய அமைச்சர் மேனகா காந்தி என்ன நடவடிக்கை எடுப்பார் என்பது எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

English summary

Assam Police have rescued 75 dogs which were being illegally smuggled to Nagaland. This type of Smuggling is rising and become a new issue in North East.