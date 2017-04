ரத்து செய்யப்பட்ட ஆர்கே நகர் தொகுதிக்கான இடைத் தேர்தல் ஜூனில் நடைபெறும்?

தேர்தல் ஆணையத்தால் அதிரடியாக ரத்து செய்யப்பட்டுள்ள ஆர்.கே.நகர் தொகுதிக்கான இடைத் தேர்தல் ஜூன் மாதம் நடைபெறக் கூடும் என்கின்றன தேர்தல் ஆணைய வட்டாரங்கள்.

English summary

The R K Nagar by-poll in Chennai which was countermanded on Sunday is likely to be held next in June. A decision to countermand the elections was taken after the income tax raids that were conducted following allegations of corruption during the campaigning.