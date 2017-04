முதல்வர், அமைச்சர்கள் மீது சிபிஐ விசாரணை - மும்பையில் ஆளுநர் வித்யாசாகர்ராவிடம் திமுகவினர் மனு

முதல்வர், அமைச்சர்களை பதவி நீக்கம் செய்து சிபிஐ விசாரணைக்கு உத்தரவிடக் கோரி மும்பை ஆளுநர் மாளிகையில் தமிழக பொறுப்பு ஆளுநர் வித்யாசாகர் ராவை சந்தித்து திமுகவினர் மனு அளித்தனர்.

English summary

A delegation of DMK Met Tamil Nadu Governor C. Vidyasagar Rao on Wednesday in Mumbai to demanding the removal of Tamil Nadu Health Minister C. Vijayabaskar whose house was raided by the Income Tax (I-T) Department on last Friday.