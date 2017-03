ஆர்கே நகர் இடைத்தேர்தல் எப்போ தெரியுமா? தீயா வேலை செய்யும் தேர்தல் ஆணையம்.. எதுக்கு?

ஆர்கே நகர் தொகுதி இடைத்தேர்தல் தேதி இன்னும் ஓரிரு நாளில் அறிவிக்கப்படும் என தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

In RK Nagar contituency by election will conduct within next month. The elecition date will be announced within two to three months.