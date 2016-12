மூளையில் ரத்தக்கட்டு.. பாஜக எம்.பி. ரூபா கங்குலி மருத்துவமனையில் அனுமதி

உடல்நலக்குறைவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள பாஜக எம்.பி.ரூபா கங்குலி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

BJP MP Roopa Ganguly has been admitted to a private hospital in Kolkata.