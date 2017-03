திருமணத்திற்கு விடுப்பு மறுப்பு ... துப்பாக்கியால் சுட்டு ரயில்வே போலீஸ் தற்கொலை!

திருமணத்திற்கு போதுமான விடுமுறை கொடுக்காததால் மனமுடைந்த ரயில்வே போலீஸ் ஒருவர் தன்னை தானே துப்பாக்கியால் சுட்டு தற்கொலை செய்துகொண்டுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Monday, March 6, 2017, 18:12 [IST]

English summary

A Railway Protection Force (RPF) constable shot himself with an AK-47 at Mumbai Central railway station on Saturday night.