ஆர்.எஸ்.எஸ் தலைவர் மோகன் பகவத் ஜனாதிபதியாக வேண்டும்.. மோடிக்கு கடிதம் எழுதிய காங்கிரஸ் தலைவர்!

பிரணாப் முகர்ஜிக்கு அடுத்து குடியரசுத் தலைவராக ஆர்.எஸ்.எஸ் தலைவர் மோகன் பகவத் தான் வர வேண்டும் என பிரதமர் மோடிக்கு கர்நாடக காங்கிரஸ் தலைவர் ஜாபர் ஷெரிப் கடிதம் எழுதியுள்ளார்.

Story first published: Saturday, April 1, 2017, 15:07 [IST]

English summary

Karnataka congress leader Jaffer sharief wrote a letter to PM modi. In that letter he insisted that RSS Leader Mohan bhagawat elected to be President if India. It is against congress party stand.