மும்பையில் எஸ்.பி.ஐ. வங்கிப் பணம் ரூ1.5 கோடி கொள்ளை.. 4 பேர் கைது

எஸ்.பி.ஐ. வங்கி வேனில் இருந்து ரூ.1.5 கோடி பணம் கொள்ளையடிக்கப்பட்ட சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Rs 1.5 crore cash was looted in Mumbai on Thursday.