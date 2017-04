1.5 கோடி மகளுக்கு வரதட்சணை கொடுத்த டீக்கடைக்காரர்... சம்மன் அனுப்பிய ஐடி

ராஜஸ்தான் மாநிலத்தை சேர்ந்த டீ வியாபாரி தனது மகள்களுக்கு ரூ.1.5 கோடி வரதட்சணை வழங்கியுள்ளார். அவருக்கு வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளனர்.

English summary

A tea seller has come under the radar of the Income Tax department after he coughed up Rs 1.51 crore as dowry for his daughters for their wedding.