பாக்.கிலிருந்து இந்தியாவுக்குள் பாயக் காத்திருக்கும் ரூ. 1,000 கோடி போலி ரூபாய் நோட்டுகள்?

பாகிஸ்தானிலிருந்து ரூ. 1000 கோடி போலி இந்திய ரூபாய் நோட்டுகளை அச்சடித்து இந்தியாவில் புழக்கத்தில் விட முயற்சி நடக்கிறதாம்.

English summary

Rs. 1,000 crore worth fake currencies are being printed in Pakistan, Indian Intelligence Bureau suspects and alerted the Govt to take action.