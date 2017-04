பகல் கொள்ளை தெரியும், இது பயங்கர கொள்ளையா இருக்கே.. 22 கி.மீ. பயணத்துக்கு ரூ.149 கோடி பில்!!

பிரபல கால் டாக்ஸி நிறுவனத்தில் 22 கி.மீ. தூரம் பயணம் செய்த மும்பை இளைஞருக்கு அந்நிறுவனம் ரூ.149 கோடியை கட்டணமாக தகவல் அனுப்பி அதிர வைத்தது.

For a ride that didn't come to location specified, driver did not takeppen the door, I'm charged and how! Jai ho @Olacabs . Riding Uber now pic.twitter.com/SIOAFzs77g

English summary

A Mumbai based man who travelled in popular call taxi on last sunday and he was shocked on seeing bill amount of Rs. 149 Cr for only 22 Km distance.