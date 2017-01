ஆன்-லைன் மூலம் கேஸ் சிலிண்டர் பதிவு செய்தால் 5 ரூபாய் சிறப்பு சலுகை

சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர்களை ஆன் லைன் மூலம் முன்பதிவு செய்தால் சிறப்புச் சலுகை அளிக்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

Now, buying and paying for cooking gas (LPG) online will get consumers a discount of Rs 5 per cylinder.