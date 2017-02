66 கோடி சொத்துக் குவிப்பில் உள்ளே போன சசிகலா வெளியே வரும் போது கையில் எவ்வளவு இருக்கும் தெரியுமா?

ரூ. 66 கோடி சொத்துக் குவிப்பு வழக்கில் சிறைக்குள் போயுள்ள சசிகலா, விடுதலையாகி வரும்போது அவரிடம் ரூ. 65,700 சம்பளப் பணம் இருக்கும்.

English summary

Sasikala is in jail and will remain there for the next 3.6 years unless she gets a remission of sentence due to good conduct. As she entered the jail on Wednesday she was handed over the jail uniform- a blue saree, plate and a tumbler. The work allotted to her was candle making at Rs 50 a day. If Sasikala remains in jail for the entire tenure of 3.6 years and makes candles every day then she would earn an approximate of Rs 65,700.