ஹைதராபாத்தில் கார் ஓட்டுநர் வங்கிக் கணக்கில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ரூ.7 கோடி!

ஹைதராபாத்தில் கார் ஓட்டுநர் ஒருவரின் வங்கிக்கணக்கில் 7 கோடி ரூபாய் பணம் இருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கான வருமான வரியை செலுத்துவதாக அவர் ஒப்புதல் அளித்துள்ளார்.

English summary

In Hydrabad a bank account of a car driver 7 crore rupees currency deposited found by income tax officers. The car driver says that he will be paying the tax for the amount.