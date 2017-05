மாட்டிறைச்சி சாப்பிடுவதை நிறுத்துங்கள்..பசுக்களை தத்தெடுத்துங்கள்.. மீண்டும் சர்ச்சையில் ஆர்.எஸ்.எஸ்

இஸ்லாமியர்கள் மாட்டிறைச்சி சாப்பிடுவதை உடனே நிறுத்திவிட்டு, பசுமாடுகளைத் தத்தெடுத்து வளர்க்கவேண்டும் என்று ஆர்.எஸ்.எஸ். மூத்த தலைவர் இந்திரேஷ் குமார் கூறியுள்ளது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Story first published: Friday, May 5, 2017, 18:32 [IST]

English summary

ANI reported that Kumar made this appeal while participating in a function organised by the Muslim Rashtriya Manch, an organisation affiliated to the RSS. The MRM also asked the Muslims to stop eating beef.